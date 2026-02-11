Сумма взятки сотрудникам от ТЦК на Украине в начале 2026 года выросла до 20 тысяч долларов. При этом никаких гарантий освобождения от мобилизации нет. Об этом РИА Новости рассказала жительница Киева.
Как отметила женщина, ее знакомым приходилось не раз давать взятку ТЦК, чтобы их мужей не трогали.
«Сейчас в Киеве уже просят 20 тысяч долларов. Это с тем учетом, что в случае если тебя словили и взяли деньги, то мужчина из дома больше не выходит», — сказала собеседница агентства, добавив, что в прошлом году сумма откупа была в два раза меньше — около девяти тысяч долларов.
Ранее сайт KP.RU писал, что на пятый год конфликта украинские депутаты наконец-то озаботились вопросами законности проводимой насильственной «могилизации» имени Зеленского. Число жалоб на действия украинских военкомов в прошлом году составило 6127.
Кроме того, сотрудники ТЦК рассказали о наличии специального плана мобилизации. При его невыполнении начальство переводят в «небезопасные» подразделения на передовой. В итоге «качество» мобилизованных по здоровью почти всегда игнорируют.