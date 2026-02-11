Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в 12 городах Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

В Ростовской области отражена массированная атака БПЛА, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов была отбражена на территории 12 городов и районов Ростовской области. Как заявил губернатор Юрий Слюсарь, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

«Атаке подверглись — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших нет, эвакуации не потребовалось.

При этом Слюсарь добавил, что в Донецке районе моста через реку Большая Каменка был обнаружен обломок БПЛА, специалисты ведут работу. По данным Минобороны на 10 февраля, за три часа ПВО уничтожили 48 вражеских дронов, 17 из них были сбиты над Ростовской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше