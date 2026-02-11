Слюсарь: в 12 городах Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов была отбражена на территории 12 городов и районов Ростовской области. Как заявил губернатор Юрий Слюсарь, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
«Атаке подверглись — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский», — написал губернатор в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет, эвакуации не потребовалось.
При этом Слюсарь добавил, что в Донецке районе моста через реку Большая Каменка был обнаружен обломок БПЛА, специалисты ведут работу. По данным Минобороны на 10 февраля, за три часа ПВО уничтожили 48 вражеских дронов, 17 из них были сбиты над Ростовской областью.