Глава МИД России Сергей Лавров прав, говоря о желании Запада наращивать эскалацию украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Rachel Blevins заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Они [Европа] делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал», — отметил эксперт, добавив, что генсек Марк Рютте и вовсе пообещал недавно в Раде всевозможную военную поддержку Киеву.
Дэвис добавил, что европейские чиновники игнорируют реальность в своем желании продолжать боевые действия и надежде на чудо в форме поражения России. Мирного плана у Европы, конечно, нет.
«Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели еще большего числа украинцев», — заключил Дэвис.
Ранее Лавров заявил, что, развязав глобальную войну против России, Запад лихорадочно пытается наказывать партнеров нашей страны.
Вместе с тем, по словам российского дипломата, Россия требует от Запада конкретики по гарантиям безопасности Украине. Однако Запад под гарантиями безопасности понимает вражду с Москвой.