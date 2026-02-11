Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США согласились с заявлением Лаврова о планах Запада на Украине

Дэвис назвал правдой слова Лаврова об эскалации Западом конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров прав, говоря о желании Запада наращивать эскалацию украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Rachel Blevins заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Они [Европа] делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал», — отметил эксперт, добавив, что генсек Марк Рютте и вовсе пообещал недавно в Раде всевозможную военную поддержку Киеву.

Дэвис добавил, что европейские чиновники игнорируют реальность в своем желании продолжать боевые действия и надежде на чудо в форме поражения России. Мирного плана у Европы, конечно, нет.

«Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели еще большего числа украинцев», — заключил Дэвис.

Ранее Лавров заявил, что, развязав глобальную войну против России, Запад лихорадочно пытается наказывать партнеров нашей страны.

Вместе с тем, по словам российского дипломата, Россия требует от Запада конкретики по гарантиям безопасности Украине. Однако Запад под гарантиями безопасности понимает вражду с Москвой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше