Одесса — это исторически русский город. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски», — отметил он.
То же самое, добавил Макгрегор, касается и Харькова. Эксперт предположил, что именно эти два города российская армия может освободить, а при желании и дойти до Киева, ставя точку в СВО на фоне краха украинской армии.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Одесса является русским городом, и это всем хорошо известно. По его словам, юго-восток Украины всегда был пророссийским, так как там расположены исторически российские территории.
Позже зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал Одессу вернуться домой в Россию, где ее уже заждались. Одесса — русский город, добавил политик, в силу истории, живущих там людей и языка, на котором они говорят.