Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США высказались об истинной принадлежности Одессы: то же касается и Харькова

Макгрегор назвал Одессу русским городом, где все говорят по-русски.

Источник: Комсомольская правда

Одесса — это исторически русский город. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски», — отметил он.

То же самое, добавил Макгрегор, касается и Харькова. Эксперт предположил, что именно эти два города российская армия может освободить, а при желании и дойти до Киева, ставя точку в СВО на фоне краха украинской армии.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Одесса является русским городом, и это всем хорошо известно. По его словам, юго-восток Украины всегда был пророссийским, так как там расположены исторически российские территории.

Позже зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал Одессу вернуться домой в Россию, где ее уже заждались. Одесса — русский город, добавил политик, в силу истории, живущих там людей и языка, на котором они говорят.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше