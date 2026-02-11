Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: На основе Анкориджа можно было бы согласовать договор по Украине

В МИД России высказались о достигнутых в Анкоридже договоренностях.

Источник: Комсомольская правда

На основе договоренностей, которые были достигнуты президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, было бы реально оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи».

Министр добавил, что на Аляске стороны нашли соответствующие подходы.

«На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании», — сказал Лавров.

До этого глава МИД РФ отметил, что Москва приняла предложение Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине на встрече в Анкоридже, однако США продолжают политику экономического давления.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше