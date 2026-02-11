Лавров: На основе Анкориджа можно было бы согласовать договор по Украине

На основе договоренностей, которые были достигнуты президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, было бы реально оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи».
Министр добавил, что на Аляске стороны нашли соответствующие подходы.
«На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании», — сказал Лавров.
До этого глава МИД РФ отметил, что Москва приняла предложение Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине на встрече в Анкоридже, однако США продолжают политику экономического давления.