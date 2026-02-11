Лавров: Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам

Цели СВО на Украине, которую проводи Россия, по-прежнему неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам. Об этом в интервью проекту «Эмпатия Манучи» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что о целях спецоперации не раз высказывался и президент России Владимир Путин. Наиболее полно — в июне 2024 года.
«Эти цели остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам», — добавил Лавров.
Накануне глава МИД РФ отметил, что достижение целей специальной военной операции помогает формировать архитектуру евразийской безопасности.
