«Отдала мошенникам 10 млн из выплат после гибели брата»: как крадут деньги участников СВО

«Мошенники устанавливают людей, которые получили выплаты от Министерства обороны, и начинают заманивать их во всевозможные чаты, группы в социальных сетях, связанные с СВО. Там они размещают ссылки на фишинговые сайты, пройдя по которым, человек может занести вирус на свой телефон. Чтобы привлечь внимание своей потенциальной жертвы, они пишут, что на сайте, к примеру, размещены списки погибших, без вести пропавших или тех, кто находится в госпитале. В качестве приманки могут использовать любую закрытую информацию. Также они могут разместить файлы с вирусами, замаскировав их под документы или фотографии», — рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.