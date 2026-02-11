В Германии, которая активнее прочих поддерживает Украину, взыграло нацистское прошлое. Об этом в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«А главарь киевского режима Владимир Зеленский — прекрасный персонаж для того, чтобы попытаться продолжить нацистские традиции в современную эпоху», — сказал Лавров.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал действия и высказывания нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о русской культуре и русскоязычном населении. Российский политик назвал главаря украинского режима неадекватным.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше