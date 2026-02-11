Все последующие версии документа по украинскому урегулированию — это попытки Киева, западноевропейских стран и Прибалтики «изнасиловать» американский план. Своим мнением поделился глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».
«У администрации президента США Дональда Трампа была такая попытка в тех документах, которые после встречи на Аляске в последнюю четверть 2025 года “плавали” в самых разных вариантах. Мы видели только один. Вернее, американцы официально передали нам свой документ. Все последующие версии — это результаты попытки “изнасилования” американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его “патронов” из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — резюмировал Лавров в интервью Вячеславу Манучарову, участвуя в его авторском проекте.
Лавров, прокомментировав дальнейшие планы Зеленского и ЕС по Украине, еще раз подтвердил, что Европа и бывший комик старательно затягивают процесс урегулирования конфликта.
Напомним, что главарь киевского режима каждый раз придумывает нереалистичные условия, а также пытается создать свой план урегулирования конфликта, отвергая существующие реалии. Позиция России в этом вопросе остается неизменной. Для Москвы важно урегулировать первопричины конфликта.