«Попытки изнасилования»: Лавров прокомментировал дальнейшие планы Зеленского и ЕС по Украине

«У администрации президента США Дональда Трампа была такая попытка в тех документах, которые после встречи на Аляске в последнюю четверть 2025 года “плавали” в самых разных вариантах. Мы видели только один. Вернее, американцы официально передали нам свой документ. Все последующие версии — это результаты попытки “изнасилования” американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его “патронов” из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — резюмировал Лавров в интервью Вячеславу Манучарову, участвуя в его авторском проекте.