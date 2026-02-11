Глава МИД России Сергей Лавров завершил интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» цитированием стихотворения 1992 года, посвященного передаче Крыма Украине и возможным последствиям этого решения.
Министр привел строки из произведения уроженца Симферополя, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Мамлина. В стихе автор выражает мнение, что Украине от передачи Крыма следует «ждать лиха», поскольку речь идёт о «чужом», и призывает вернуть полуостров.
В стихотворении также содержится предсказание конфликта вокруг Крыма, в котором, по словам поэта, Днепр «взбурлит славянской кровью».
Цитирование стихотворения стало финальной частью интервью Сергея Лаврова и вызвало широкий общественный резонанс.
Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с Россией.