Глава МИД Лавров процитировал стихотворение 1992 года о передаче Крыма Украине

Лавров завершил свое интервью стихотворением о Крыме и угрозе конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров завершил интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» цитированием стихотворения 1992 года, посвященного передаче Крыма Украине и возможным последствиям этого решения.

Министр привел строки из произведения уроженца Симферополя, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Мамлина. В стихе автор выражает мнение, что Украине от передачи Крыма следует «ждать лиха», поскольку речь идёт о «чужом», и призывает вернуть полуостров.

В стихотворении также содержится предсказание конфликта вокруг Крыма, в котором, по словам поэта, Днепр «взбурлит славянской кровью».

Цитирование стихотворения стало финальной частью интервью Сергея Лаврова и вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с Россией.

