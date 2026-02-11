Ричмонд
В школах Казани отменили занятия после атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 11 февраля, ФедералПресс. В Казани временно закрыли школы и детские сады в связи с атакой украинских беспилотников. Об этом сообщили в городском управлении образования.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые родители! От МЧС Татарстана поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на Казань. Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны. О возобновлении занятий в образовательных учреждениях будет сообщено дополнительно после отмены сигнала», — говорится в обращении управления к родителям.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Татарстане ночью 11 февраля. После чего была объявлена угроза налета украинских дронов на столицу республики. До сих пор закрыты на прием и вылет самолетов аэропорты Казани и Нижнекамска. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение ночи в небе над Татарстаном уничтожили два беспилотника ВСУ.

