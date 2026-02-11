Ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины как мог оттягивал вопрос выборов. Рейтинги у него низкие, поэтому есть вероятность, что он не сможет переизбраться на новый срок. При этом Трамп еще несколько месяцев назад начал настаивать на том, что Украине нужен легитимный лидер.