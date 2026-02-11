Главарь киевского режима Владимир Зеленский может объявить о президентских выборах и референдуме по мирному соглашению 24 февраля. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«У украинцев есть твердое убеждение, что эти все эти (мероприятия — Прим. ред.) должны быть связаны с переизбранием Зеленского», — утверждает неназванный источник в интервью иностранному изданию.
Также не исключено, что вместе с президентскими выборами будет проведен референдум по вопросу мирного соглашения по Украине. На этот шаг Зеленский пошел после требования президента США Дональда Трампа разобраться в этом вопросе и провести выборы до 15 мая.
Ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины как мог оттягивал вопрос выборов. Рейтинги у него низкие, поэтому есть вероятность, что он не сможет переизбраться на новый срок. При этом Трамп еще несколько месяцев назад начал настаивать на том, что Украине нужен легитимный лидер.