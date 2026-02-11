Силы ПВО сбили два беспилотника над Татарстаном

Согласно официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации, два дрона были сбиты в воздушном пространстве над территорией Татарстана.
Основной удар пришелся на южные регионы страны. Над Волгоградской областью нейтрализовано почти полсотни беспилотников, над Ростовской — двадцать девять. Еще несколько дронов уничтожены над Саратовской, Астраханской, Брянской и другими областями. В связи с ситуацией на территории Татарстана был введен временный режим опасности, а Росавиация ограничила полеты над Казанью и Нижнекамском.
В столице республики за ночь дважды объявлялась угроза атаки беспилотников, что привело к задержке четырнадцати авиарейсов. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторить обстановку, действуя в рамках установленных протоколов безопасности.
Напомним, в Казани занятия в школах и вузах отменены из-за угрозы атаки БПЛА.