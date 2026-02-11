Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили два беспилотника над Татарстаном

Силы противовоздушной обороны в ночь с десятого на одиннадцатое февраля уничтожили сто восемь беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Согласно официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации, два дрона были сбиты в воздушном пространстве над территорией Татарстана.

Основной удар пришелся на южные регионы страны. Над Волгоградской областью нейтрализовано почти полсотни беспилотников, над Ростовской — двадцать девять. Еще несколько дронов уничтожены над Саратовской, Астраханской, Брянской и другими областями. В связи с ситуацией на территории Татарстана был введен временный режим опасности, а Росавиация ограничила полеты над Казанью и Нижнекамском.

В столице республики за ночь дважды объявлялась угроза атаки беспилотников, что привело к задержке четырнадцати авиарейсов. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторить обстановку, действуя в рамках установленных протоколов безопасности.

Напомним, в Казани занятия в школах и вузах отменены из-за угрозы атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше