Два беспилотника сбили над двумя районами Воронежской области в ночь на 11 февраля

О двух сбитых в ночь на среду, 11 февраля, беспилотниках сообщил с утра в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что дежурные средства ПВО уничтожили вражеские дроны над двумя районами области. По предварительным данным главы региона, никто не пострадал и обошлось без разрушений.
Один из беспилотников самолетного типа, по информации Министерства обороны России, сбили над областью 10 февраля с 20:00 до 23:00. Всего, как сообщает ведомство, за минувшую ночь (с 23:00 до 7:00) было уничтожено 108 дронов над страной.
Напомним, режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе на протяжении 9 часов 50 минут. Его объявляли в 20:52 10 февраля, а в 6:42 утра 11 февраля сообщили об отбое.
