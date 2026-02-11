49 БПЛА сбили ночью над Волгоградской областью

Массированную атаку БПЛА в ночь на 11 февраля 2026 года отражали в Волгоградской области. По данным Минобороны, к 6 часам утра ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотная опасность действовала с 22 часов вечера. Всю ночь в Волгограде и области жители просыпались от грохота — работали ПВО. О последствиях атаки рассказал глава региона.
По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после падения обломков на территории завода на юге Волгограда начался пожар. А в соседнем с Волгоградом городе Волжском повреждена квартира в многоквартирном жилом доме и детский сад «Ягодка». Людей ночью эвакуировали в пункт временного размещения, образовательное учреждение в среду работать не будет.