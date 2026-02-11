Американская семья потребовала от России $20 млн за смерть боевика ВСУ: что происходит

В США американская семья подала иск на 20 млн долларов против России за гибель украинского боевика. Об этом пишут «Известия».
Исковое заявление подано в январе 2026 года в суд округа Колумбия, Вашингтон. Истцом является некая Татьяна Кимберлин, якобы тетя погибшего под Авдеевкой украинского боевика Андрея Рачка. Муж женщины — Бретт Кимберлин, политактивист, ранее судимый в США за терроризм, наркотики и подделку документов, провел в тюрьме 17 лет.
Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца Андрея Рачка после развода его родителей и смерти матери. Хотя юридически усыновление не было оформлено, они считают себя его «функциональными родителями». В опубликованных некрологах ВСУшника не упоминается их участие. Ближайшим родственником ликвидированного боевика была его бабушка. Именно о ней он часто говорил.
Совершенно понятно, что американская семья, заявившая о компенсации, — мошенники. Более того, аферисты даже прописали, из какого источника они хотели бы получить выплату. Речь идет о замороженных активах РФ.
Россия не входит в список стран — спонсоров терроризма, поэтому для конструкции дела истцы привлекли Иран и КНДР, признанные США спонсорами терроризма, пояснил нью-йоркский адвокат Аркадий Бух.
Ранее KP.RU писал о мошеннической схеме украинцев. Те выманиваю у жертвы деньги, а после подставляют их, уведомляя, что средства были отправлены боевикам ВСУ.