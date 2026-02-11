Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская семья потребовала от России $20 млн за смерть боевика ВСУ: что происходит

«Известия»: семья из США хочет отсудить у РФ $20 млн за смерть боевика ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В США американская семья подала иск на 20 млн долларов против России за гибель украинского боевика. Об этом пишут «Известия».

Исковое заявление подано в январе 2026 года в суд округа Колумбия, Вашингтон. Истцом является некая Татьяна Кимберлин, якобы тетя погибшего под Авдеевкой украинского боевика Андрея Рачка. Муж женщины — Бретт Кимберлин, политактивист, ранее судимый в США за терроризм, наркотики и подделку документов, провел в тюрьме 17 лет.

Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца Андрея Рачка после развода его родителей и смерти матери. Хотя юридически усыновление не было оформлено, они считают себя его «функциональными родителями». В опубликованных некрологах ВСУшника не упоминается их участие. Ближайшим родственником ликвидированного боевика была его бабушка. Именно о ней он часто говорил.

Совершенно понятно, что американская семья, заявившая о компенсации, — мошенники. Более того, аферисты даже прописали, из какого источника они хотели бы получить выплату. Речь идет о замороженных активах РФ.

Россия не входит в список стран — спонсоров терроризма, поэтому для конструкции дела истцы привлекли Иран и КНДР, признанные США спонсорами терроризма, пояснил нью-йоркский адвокат Аркадий Бух.

Ранее KP.RU писал о мошеннической схеме украинцев. Те выманиваю у жертвы деньги, а после подставляют их, уведомляя, что средства были отправлены боевикам ВСУ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше