Американская семья потребовала от России $20 млн за смерть боевика ВСУ: что происходит

Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца Андрея Рачка после развода его родителей и смерти матери. Хотя юридически усыновление не было оформлено, они считают себя его «функциональными родителями». В опубликованных некрологах ВСУшника не упоминается их участие. Ближайшим родственником ликвидированного боевика была его бабушка. Именно о ней он часто говорил.