Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночной атаки БПЛА

Волгоградская область восстанавливает привычный ритм после напряженной ночи: аэропорт Волгограда уже принимает и отправляет самолеты. Росавиация сняла все ограничения, объявив небо над регионом безопасным сегодня в 5:58 утра, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
В 22:02 в воздушной гавани ввели план «Ковер». Это стандартная процедура, которая временно приостанавливает вылеты и приемы воздушных судов при угрозе беспилотной опасности. Таким образом, безопасность пассажиров и экипажей была обеспечена в полной мере. Сегодня утром большинство рейсов отправятся по расписанию. Лишь один столичный рейс авиакомпании «Победа» вылетит позже запланированного — в 12:10, с задержкой примерно на полтора часа. Остальные самолеты направятся в пункты назначения точно по графику.
Прошлая ночь выдалась неспокойной для Волгоградской области, которая пережила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. К счастью, по предварительным данным, в результате ночных происшествий никто не пострадал.