Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» нанесли серию ударов по позициям украинских войск в Харьковской области. В результате огневого поражения были уничтожены опорные пункты, блиндажи и укрепления ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.
Боевую задачу выполнили военнослужащие 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Артиллеристы работали в связке с операторами разведывательных беспилотников, которые вскрыли замаскированные позиции и скопления техники противника. От получения координат цели до первого выстрела проходит не более двух минут. После нанесения удара проводится корректировка огня с воздуха для полного уничтожения объекта.
Действия артиллерии направлены на создание зоны безопасности вдоль государственной границы России. Это необходимо для того, чтобы оттеснить противника и обезопасить мирное население приграничных регионов от обстрелов, а также пресечь переброску резервов ВСУ.