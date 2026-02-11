Артиллеристы группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области. Видео

Боевую задачу выполнили военнослужащие 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Артиллеристы работали в связке с операторами разведывательных беспилотников, которые вскрыли замаскированные позиции и скопления техники противника. От получения координат цели до первого выстрела проходит не более двух минут. После нанесения удара проводится корректировка огня с воздуха для полного уничтожения объекта.