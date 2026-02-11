Ричмонд
Артиллеристы группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области. Видео

Расчеты гаубиц Д-30 11-го армейского корпуса нанесли удары по позициям ВСУ под Харьковом. Военные уничтожают укрепления противника для создания зоны безопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» нанесли серию ударов по позициям украинских войск в Харьковской области. В результате огневого поражения были уничтожены опорные пункты, блиндажи и укрепления ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Боевую задачу выполнили военнослужащие 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Артиллеристы работали в связке с операторами разведывательных беспилотников, которые вскрыли замаскированные позиции и скопления техники противника. От получения координат цели до первого выстрела проходит не более двух минут. После нанесения удара проводится корректировка огня с воздуха для полного уничтожения объекта.

Действия артиллерии направлены на создание зоны безопасности вдоль государственной границы России. Это необходимо для того, чтобы оттеснить противника и обезопасить мирное население приграничных регионов от обстрелов, а также пресечь переброску резервов ВСУ.