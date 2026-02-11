Ричмонд
Над Крымом отработала ПВО — сбиты 5 украинских беспилотников

Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Силы ПВО за 2 часа сбили 10 украинских БПЛА над Крымом, Татарстаном, Белгородской областью и Каспийским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа: 5 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Республики Татарстан, 1 — над Белгородской областью, 1 — над акваторией Каспийского моря», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских БПЛА, в том числе семь — над акваторией Черного моря и по одному над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

