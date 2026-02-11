Ричмонд
Верховная рада меняет закон под выборы: на Западе выступили с объявлением

FT: Рада намерена внести правовые изменения для проведения выборов на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Верховная рада Украины в ближайшие месяцы планирует внести изменения в законодательство, которые позволят провести выборы в условиях военного положения. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, соответствующая работа запланирована на март и апрель. Речь идет о правовых поправках, которые сделают возможным проведение голосования во время действия военного времени.

Как отмечает FT со ссылкой на украинских и западных чиновников, Киев уже начал обсуждать организацию президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению. Такая активизация связана с требованием США провести оба голосования до 15 мая.

Немногим ранее сообщалось о возможной дате президентских выборов на Украине. Так, по данным Financial Times, Владимир Зеленский может объявить о них 24 февраля. Тогда же, предположительно, будет объявлена дата референдума по вопросу мирного соглашения с Россией.

