В Самарской области 11 февраля отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников утром 10 февраля. Напомним, что ее объявили ночью, около 02.00.
Опасность атаки действовала в регионе около восьми часов. О сбитых БПЛА и каких-то ЧП не сообщается. Но некоторые самарцы могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета.
Самарский аэропорт Курумоч во время действия опасности атаки БПЛА работал штатно. Несколько рейсов сейчас задерживаются на вылет, в частности, это самолет до Сочи, который запланирован на 17.00. Его перенесли на 01.00 12 февраля. С чем связана такая задержка, не сообщается.
