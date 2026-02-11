Ричмонд
В Самарской области 11 февраля отменили опасность атаки БПЛА

Восемь часов действовала угроза атаки беспилотников в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников утром 10 февраля. Напомним, что ее объявили ночью, около 02.00.

«Отбой опасности атаки БПЛА в Самарской области», — такое сообщение опубликовали в официальном приложении МЧС около 10.00.

Опасность атаки действовала в регионе около восьми часов. О сбитых БПЛА и каких-то ЧП не сообщается. Но некоторые самарцы могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета.

Самарский аэропорт Курумоч во время действия опасности атаки БПЛА работал штатно. Несколько рейсов сейчас задерживаются на вылет, в частности, это самолет до Сочи, который запланирован на 17.00. Его перенесли на 01.00 12 февраля. С чем связана такая задержка, не сообщается.

