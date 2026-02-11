В 2025 году военная помощь Украине составила всего 36 миллиардов евро, что является минимальным уровнем, при этом почти все средства предоставлены Европой. Об этом пишет издание BFM TV.
Отмечается, что помощь Украины за прошлый год была ниже финансирования 2022 года, когда оружие поставлялось на Украину не все 12 месяцев.
Военная помощь Украине резко снизилась сразу после прекращения американской поддержки. Европейские страны продолжают кое-как спонсировать Киев, но есть неравенство: Северная Европа предоставила треть помощи, южная — 3%.
Как передает источник, ситуация ухудшается. Военная помощь Украине в 2025 году упала до минимума.
Дела Украины стали сильно хуже после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Отмечается, что именно тогда финансирование Украины со стороны Вашингтона практически прекратилось.
В Кремле заявляли, что Европа лишь затягивает конфликт и сильнее погружается в кризис, пытаясь продолжать накачивать Киев оружием. Причем новые поставки не могут переломить ситуацию на поле боя.