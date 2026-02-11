Ричмонд
В окружении Зеленского опровергли новость о скором объявлении выборов

В окружении Зеленского заявили, что пока проведение избирательной кампании невозможно.

Источник: Комсомольская правда

Источник в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что информация о подготовке к объявлению выборов не соответствует действительности. Об этом пишет РБК-Украина.

По словам источника, проведение избирательной кампании невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность в стране.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — прокомментировал собеседник агентства публикацию Financial Times.

Накануне газета Financial Times сообщила о планах Верховной рады в ближайшие месяцы внести изменения в законодательство, которые позволят провести выборы в условиях военного положения. Журналисты издания утверждали, что соответствующая работа запланирована на март и апрель.

Напомним, в Верховной раде признались, что ожидают подписания мирного договора в надежде, что вскоре после этого в стране пройдут президентские и парламентские выборы.