В окружении Зеленского опровергли новость о скором объявлении выборов

Источник в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что информация о подготовке к объявлению выборов не соответствует действительности. Об этом пишет РБК-Украина.
По словам источника, проведение избирательной кампании невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность в стране.
«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — прокомментировал собеседник агентства публикацию Financial Times.
Накануне газета Financial Times сообщила о планах Верховной рады в ближайшие месяцы внести изменения в законодательство, которые позволят провести выборы в условиях военного положения. Журналисты издания утверждали, что соответствующая работа запланирована на март и апрель.
Напомним, в Верховной раде признались, что ожидают подписания мирного договора в надежде, что вскоре после этого в стране пройдут президентские и парламентские выборы.