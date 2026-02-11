Комиссованный после ранения боец из Прикамья вернулся на СВО и погиб

Администрация Большесосновского муниципального округа сообщила о гибели земляка в зоне проведения СВО. При исполнении воинского долга не вернулся из боя Марков Николай Николаевич.
Николай Марков родился 13 ноября 1985 года в селе Красный Яр. Окончил 11 классов Полозовской школы. После срочной службы вернулся домой, работал в компании «Спецстрой России».
С 2022 по 2023 годы проходил службу в СВО. После полученного ранения был комиссован. В прошлом году Николай Николаевич принял решение вернуться на передовую к боевым товарищам. Погиб 25 сентября. За проявленные мужество и стойкость был награжден медалью «За отвагу».
Прощание с защитником Отечества состоится 11 февраля с 12:00 в Доме культуры села Красный Яр. Администрация Большесосновского округа выражает искренние слова соболезнования родным и близким Николая Николаевича.