Комиссованный после ранения боец из Прикамья вернулся на СВО и погиб

С 2022 по 2023 годы проходил службу в СВО. После полученного ранения был комиссован. В прошлом году Николай Николаевич принял решение вернуться на передовую к боевым товарищам. Погиб 25 сентября. За проявленные мужество и стойкость был награжден медалью «За отвагу».