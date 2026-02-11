Резервисты защитят Волгоградскую область от беспилотников ВСУ

Специальные сборы проходят в настоящее время на базе учебного центра Южного военного округа в Волгоградской области. После прохождения подготовки резервистов распределят по объектам критической инфраструктуры.
В Минобороны РФ подчеркивают, что подготовка обучающихся проходит на основе опыта СВО, однако привлекать их к участию в спецоперации на Украине не планируется.
На сборах бойцам обеспечены условия, приближенные к реальной обстановке. С ними проводят тренировки по стрельбе, в том числе, с применением установленных на автомобилях турелей с пулеметами ПКТ.
«Резервисты на сегодняшний день готовы выполнять свои задачи на объектах», — цитирует ТАСС инструктора центра с позывным Эверест.
