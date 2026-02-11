Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резервисты защитят Волгоградскую область от беспилотников ВСУ

На сборах бойцам обеспечены условия, приближенные к реальной обстановке.

Источник: Южный военный округ

Специальные сборы проходят в настоящее время на базе учебного центра Южного военного округа в Волгоградской области. После прохождения подготовки резервистов распределят по объектам критической инфраструктуры.

В Минобороны РФ подчеркивают, что подготовка обучающихся проходит на основе опыта СВО, однако привлекать их к участию в спецоперации на Украине не планируется.

На сборах бойцам обеспечены условия, приближенные к реальной обстановке. С ними проводят тренировки по стрельбе, в том числе, с применением установленных на автомобилях турелей с пулеметами ПКТ.

«Резервисты на сегодняшний день готовы выполнять свои задачи на объектах», — цитирует ТАСС инструктора центра с позывным Эверест.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о последствиях атаки БПЛА на Волгоград и Волжский в ночь на 11 февраля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше