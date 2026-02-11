Ушла легенда танцевального искусства: на СВО погиб артист известного ансамбля из Башкирии

Ильшат Ридикович родился 10 февраля 1972 года в семье выдающихся деятелей культуры Башкирии. Окончив Башкирское хореографическое училище (ныне колледж имени Рудольфа Нуреева), он в 1990 году пополнил труппу ансамбля Гаскарова, где долгие годы исполнял сольные партии в постановках «Ритмы и мелодии Бангладеш», «Кантри» и «Камчатские зарисовки». После ухода на творческую пенсию в 2011 году он возглавил народный ансамбль «Шаян» в ДК «Нефтяник», продолжив дело своей матери, заслуженного работника культуры РБ Эльзы Габбасовой.