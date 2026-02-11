Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани эвакуируют дома и детский сад из-за сбитого беспилотника ВСУ

КАЗАНЬ, 11 февраля, ФедералПресс. С ночи 11 февраля над территорией Татарстана силами ПВО было сбито пять украинских беспилотников. Один из них уничтожили над лесом рядом с микрорайоном Залесный в Казани. В связи с этим в Кировском районе объявили частичную эвакуацию.

«Учитывая близость к жилым домам, оперативные службы должны убедиться в безопасности и проверить обломки. Поэтому для безопасности жителей микрорайона Залесный проводится частичная эвакуация нескольких домов по улице Аксакова и воспитанников из детсада № 147», — сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани.

После проверки спецслужб жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Напомним, режим беспилотной опасности действовал в Татарстане 11 февраля примерно с 03:08 до 10:50. При этом объявлялась угроза атаки дронов ВСУ на столицу республики. На несколько часов закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. Также в региональном центре из-за опасности налета БПЛА отменяли занятия в школах и ссузах. По данным Минобороны, всего с ночи над республикой нейтрализовали пять дронов. Как сообщили власти Татарстана, во время налета беспилотников никто не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений, все заводы работают штатно.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше