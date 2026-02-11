В Казани эвакуируют дома и детский сад из-за сбитого беспилотника ВСУ

Напомним, режим беспилотной опасности действовал в Татарстане 11 февраля примерно с 03:08 до 10:50. При этом объявлялась угроза атаки дронов ВСУ на столицу республики. На несколько часов закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. Также в региональном центре из-за опасности налета БПЛА отменяли занятия в школах и ссузах. По данным Минобороны, всего с ночи над республикой нейтрализовали пять дронов. Как сообщили власти Татарстана, во время налета беспилотников никто не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений, все заводы работают штатно.