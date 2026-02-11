The Atlantic: на Украине сообщили об уничтожении крупного завода беспилотников

«Несколько месяцев назад залп российских беспилотников уничтожил основное предприятие, производящее беспилотники для “Lasar’s Group” (спецподразделение в составе Нацгвардии Украины — прим. ТАСС), уничтожив оборудование стоимостью около $35 млн, включая большой запас оружия», — сказал Елизаров журналу.
Елизаров не уточнил, когда именно был уничтожен завод. Минобороны РФ на протяжении последних недель неоднократно сообщало о нанесении ударов БПЛА и высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины.