ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Север» свыше 215 военных за сутки

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 215 военных, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства за сутки в зоне ответственности группировки «Север», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области», — говорится в сводке.

«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дергачи, Малая Волчья, Петропавловка и Покровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств», — сообщило Минобороны.