ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Север» свыше 215 военных за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области», — говорится в сводке.