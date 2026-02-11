ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Север» свыше 215 военных за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области», — говорится в сводке.
«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дергачи, Малая Волчья, Петропавловка и Покровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств», — сообщило Минобороны.