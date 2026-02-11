Минобороны рассказало о продвижении группировки «Запад» за сутки

«Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отметили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка, Лесная Стенка, Моначиновка и Нечволодовка Харьковской области», — добавили в министерстве.