Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения “Азов”* в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.