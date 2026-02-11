Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

«Противник потерял свыше 380 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Барвиновка, Комсомольское, Никольское, Риздвянка, Розовка, Самойловка и Чаривное Запорожской области», — подчеркнули в ведомстве.