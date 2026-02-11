Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 380 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Восток», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 380 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Барвиновка, Комсомольское, Никольское, Риздвянка, Розовка, Самойловка и Чаривное Запорожской области», — подчеркнули в ведомстве.