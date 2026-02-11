Бойцы «Южной» группировки улучшили положение в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дмитровка, Константиновка, Малотарановка, Никифоровка, Славянск и Юрковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины “Казак”, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.