Бойцы «Южной» группировки улучшили положение в зоне СВО

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 140 военных, две боевые бронированные машины «Казак» за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дмитровка, Константиновка, Малотарановка, Никифоровка, Славянск и Юрковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины “Казак”, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.