ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и две боевые бронемашины в зоне действий российской группировки войск «Днепр», сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.

