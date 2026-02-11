ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.