ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые использует украинская армия, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сводке.

Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141 районе.

Силы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 458 беспилотников самолетного типа.

Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили: 670 самолетов, 283 вертолета, 113 526 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 596 танков и других бронемашин, 1662 боевые машины РСЗО, 33 201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 092 военных автомобиля.