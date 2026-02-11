Ричмонд
Атака БПЛА и сирены не остановили сочинцев от запуска фейерверков

Вчера во время атаки БПЛА в Сочи горожане решили запустить фейерверк. Праздничными огнями любовались жители улиц Транспортной и Пластуновской.

Возмущенные инцидентом сочинцы распространили информацию о запуске фейерверков при нападении дронов в Сети. В полиции журналистам уже прокомментировали сложившуюся ситуацию. По информации кубанского ведомства, по данному факту организовали проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям граждан, причастных к случившемуся.

Ранее «НК» писала, что в Сочи несколько раз 10 февраля запускали сирену из-за атаки БПЛА.

