Главное из брифинга Минобороны 11 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire, орудие полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» заняла новые позиции

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 160 боевиков, три бронеавтомобиля HMMWV, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин «Казак», 14 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Группировка «Центр» перешла на выгодные рубежи

За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и пяти штурмовым полкам в районах населенных пунктов Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Барвиновка, Комсомольское, Никольское, Риздвянка, Розовка, Самойловка и Чаривное Запорожской области.

«Противник потерял свыше 380 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продавил линию обороны противника

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 45 боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 14 управляемых авиационных бомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 458 БПЛА самолетного типа.