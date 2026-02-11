Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire, орудие полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 160 боевиков, три бронеавтомобиля HMMWV, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин «Казак», 14 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
Группировка «Центр» перешла на выгодные рубежи
За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и пяти штурмовым полкам в районах населенных пунктов Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Барвиновка, Комсомольское, Никольское, Риздвянка, Розовка, Самойловка и Чаривное Запорожской области.
«Противник потерял свыше 380 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продавил линию обороны противника
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 45 боевиков, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 14 управляемых авиационных бомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 458 БПЛА самолетного типа.