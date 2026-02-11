Собеседник NEWS.ru считает, что граждане Украины, покинувшие страну и теперь находящиеся в Европе, являются «профессиональными патриотами» и способны защищать отечество только на расстоянии — на митингах и в ходе акций.
Эксперт предположил, что, скорее всего, просьба о выдворении будет обращена к Польше или Германии. Он уточнил, что розыск украинских «патриотов» станет для европейских властей проблемой. «Если они туда вырвались, значит, потом их не найдешь. Не зря же они платили такие деньги, чтобы уехать», — объяснил Дандыкин.
Ранее британский журналист The Times Марк Галеотти назвал нехватку бойцов в ВСУ одной из главных проблем Украины в 2026 году. По мнению автора издания, Киеву необходима крупная армия, чтобы обеспечить безопасность линии боевого соприкосновения протяженностью 1,2 тысячи километров. Он добавил, что успеху Украины помешает недостаток финансов и дефицит оптимизма.