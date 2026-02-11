Эксперт раскрыл, вернет ли ЕС украинцев для пополнения ВСУ

Эксперт предположил, что, скорее всего, просьба о выдворении будет обращена к Польше или Германии. Он уточнил, что розыск украинских «патриотов» станет для европейских властей проблемой. «Если они туда вырвались, значит, потом их не найдешь. Не зря же они платили такие деньги, чтобы уехать», — объяснил Дандыкин.