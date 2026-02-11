Ростех представил гранатомет РПГ-29М с увеличенной дальностью стрельбы. Видео

Главной особенностью модернизированного РПГ-29М стало двукратное увеличение дальности стрельбы и уменьшение веса по сравнению с базовой моделью. Конструкторы также доработали систему заряжания, что позволило существенно расширить номенклатуру используемых боеприпасов. Теперь на гранатомет можно устанавливать не только штатную оптику, но и передовые тепловизионные прицельные комплексы.
В Ростехе подчеркивают, что РПГ-29М является универсальным инструментом для уничтожения самого широкого спектра целей.
«Модернизированный гранатомет может эффективно бороться с танками и другой тяжелой бронетехникой, в том числе оснащенной динамической защитой и дополнительными экранами. Он также предназначен для поражения легкобронированных машин, фортификационных сооружений и укрытий», — пояснили в госкорпорации.