Ростех представил гранатомет РПГ-29М с увеличенной дальностью стрельбы. Видео

На выставке World Defense Show состоялся дебют российского гранатомета РПГ-29М. Глубокая модернизация от Ростеха позволила вдвое увеличить дальность точной стрельбы и расширить список применяемых боеприпасов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Госкорпорация «Ростех» в рамках международной выставки World Defense Show в Саудовской Аравии презентовала глубокую модернизацию ручного противотанкового гранатомета РПГ-29М. Обновленное изделие стало легче, эргономичнее и эффективнее своего предшественника. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Главной особенностью модернизированного РПГ-29М стало двукратное увеличение дальности стрельбы и уменьшение веса по сравнению с базовой моделью. Конструкторы также доработали систему заряжания, что позволило существенно расширить номенклатуру используемых боеприпасов. Теперь на гранатомет можно устанавливать не только штатную оптику, но и передовые тепловизионные прицельные комплексы.

В Ростехе подчеркивают, что РПГ-29М является универсальным инструментом для уничтожения самого широкого спектра целей.

«Модернизированный гранатомет может эффективно бороться с танками и другой тяжелой бронетехникой, в том числе оснащенной динамической защитой и дополнительными экранами. Он также предназначен для поражения легкобронированных машин, фортификационных сооружений и укрытий», — пояснили в госкорпорации.