Эксперт указал на изъян новой украинской лазерной системы ПВО

Он уточнил, что имеет в виду лазерную систему, которую украинцы представляют как ПРО для ликвидации беспилотников. Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что в описании изобретения говорится, что его производство дешево, а размеры — компактные.
«Если речь идет о лазерной системе, которая предполагает уничтожение БПЛА в воздухе, то у нее должна быть надлежащая энергетика и достаточная мощность. Это означает, что она не будет маленькой», — объяснил Сивков.
Он добавил, что в этом случае самый минимальный размер для техники такого уровня — грузовой автомобиль. Кроме того, система должна быть оборудована электростанцией или подключением к источнику энергии высокой мощности. Эксперт отметил, что если новое изобретение Киева только «слепит и выводит из строя оптико-электронные средства наблюдения», то это отнюдь не прорывная разработка.
Сивков подчеркнул, что следует учитывать и дальность действия системы ПВО. Если ее действие рассчитано на один-полтора километра, то высокая мощность ей не требуется, но и зона покрытия будет незначительной. Если же зона действия распространяется на 10−15 км, то необходимы высокие энергетические затраты.
Он уточнил, что в изобретении лазерной системы ПВО нет ничего сложного. Есть промышленные лазеры, которые проделывают отверстия в металле. Он предположил, что украинские разработчики могли использовать такую технологию. Сивков также допустил, что Киеву мог помочь Вашингтон, который уже проводит испытания собственной лазерной системы.
Ранее журнал The Atlantic сообщил, что украинские разработчики представили лазерную систему ПВО Sunray. По словам журналистов, лазер выглядит как телескоп с камерами по бокам, помещается в багажнике автомобиля и способен сбить самолет.