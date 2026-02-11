Эксперт указал на изъян новой украинской лазерной системы ПВО

Он добавил, что в этом случае самый минимальный размер для техники такого уровня — грузовой автомобиль. Кроме того, система должна быть оборудована электростанцией или подключением к источнику энергии высокой мощности. Эксперт отметил, что если новое изобретение Киева только «слепит и выводит из строя оптико-электронные средства наблюдения», то это отнюдь не прорывная разработка.