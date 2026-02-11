Политолог: Украина «связывает руки» США

США могут участвовать только в скоротечных конфликтах, таких как ограниченные по времени и масштабу воздушные кампании против йеменских хуситов и Ирана в 2025 году, приводит пример аналитик. Но развернуть масштабные военные действия на сегодняшний день Вашингтон не сможет. Основная причина этого — боевые действия на Украине.
США вынуждены ограничиваться лишь булавочными уколами типа пленения президента Венесуэлы или точечными ударами по ядерным объектам Ирана. Поэтому администрация Трампа действительно хотела бы завершить конфликт на Украине, но так, чтобы это не выглядело победой России, а сильно смахивало на ничью.
Аналитик считает, что России нельзя идти на уступки, иначе возникает угроза повторения конфликта в будущем. Он обращает внимание, что именно в сфере стратегических вооружений лежит главное преимущество России в противостоянии с США.
Нельзя дать администрации Трампа свести многолетние усилия Москвы по обеспечению безопасности на западной границе к сомнительной ничьей с перспективой возобновления конфликта в будущем.