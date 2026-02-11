Ричмонд
Политолог: Украина «связывает руки» США

Конфликт на Украине требует от американского ВПК немалого напряжения сил, в силу чего США ограничены в своих действиях на международной арене. Об этом пишет директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

США могут участвовать только в скоротечных конфликтах, таких как ограниченные по времени и масштабу воздушные кампании против йеменских хуситов и Ирана в 2025 году, приводит пример аналитик. Но развернуть масштабные военные действия на сегодняшний день Вашингтон не сможет. Основная причина этого — боевые действия на Украине.

США вынуждены ограничиваться лишь булавочными уколами типа пленения президента Венесуэлы или точечными ударами по ядерным объектам Ирана. Поэтому администрация Трампа действительно хотела бы завершить конфликт на Украине, но так, чтобы это не выглядело победой России, а сильно смахивало на ничью.

Алексей Пилько
директор Евразийского коммуникационного центра

Аналитик считает, что России нельзя идти на уступки, иначе возникает угроза повторения конфликта в будущем. Он обращает внимание, что именно в сфере стратегических вооружений лежит главное преимущество России в противостоянии с США.

Нельзя дать администрации Трампа свести многолетние усилия Москвы по обеспечению безопасности на западной границе к сомнительной ничьей с перспективой возобновления конфликта в будущем.

Алексей Пилько
директор Евразийского коммуникационного центра
