Политолог: Украина «связывает руки» США

США могут участвовать только в скоротечных конфликтах, таких как ограниченные по времени и масштабу воздушные кампании против йеменских хуситов и Ирана в 2025 году, приводит пример аналитик. Но развернуть масштабные военные действия на сегодняшний день Вашингтон не сможет. Основная причина этого — боевые действия на Украине.