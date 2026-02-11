Два беспилотника сбиты над Крымом

В среду, 11 февраля, средства противовоздушной обороны России успешно отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины, сбив 26 беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, атака отражена в период с 09:00 до 16:00. В частности, в воздушном пространстве Крыма нейтрализовали 2 беспилотника самолетного типа.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом пяти украинских беспилотников в промежутке с 7 до 9 утра.