Два беспилотника сбиты над Крымом

Средства ПВО сбили беспилотники в период с 9:00 до 16:00.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 11 февраля, средства противовоздушной обороны России успешно отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины, сбив 26 беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака отражена в период с 09:00 до 16:00. В частности, в воздушном пространстве Крыма нейтрализовали 2 беспилотника самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом пяти украинских беспилотников в промежутке с 7 до 9 утра.