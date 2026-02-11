Минобороны показало работу ЗРПК «Панцирь-С» группировки «Восток». Видео

Для борьбы с воздушными целями «Панцирь-С» оснащен комбинированным вооружением: на борту находятся 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. В ведомстве отметили, что возможности комплекса позволяют поражать любые средства воздушного нападения.