Минобороны показало работу ЗРПК «Панцирь-С» группировки «Восток». Видео

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в зоне ответственности группировки войск «Восток». В ходе несения дежурства зенитчики обнаружили и успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат противника.
Для борьбы с воздушными целями «Панцирь-С» оснащен комбинированным вооружением: на борту находятся 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. В ведомстве отметили, что возможности комплекса позволяют поражать любые средства воздушного нападения.
Расчеты комплексов постоянно меняют огневые позиции, чтобы исключить обнаружение противником. После прибытия на новое место ЗРПК требуется всего 10 секунд для перехода из дежурного режима в боевой.