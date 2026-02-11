Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Atlantic утверждает, что на Украине разработали лазерную систему ПВО Sunray

На Украине якобы, появилась система ПВО за несколько сотен тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американский журнал The Atlantic, как обычно со ссылкой на «анонимные источники», сообщил о разработке Украиной новой лазерной системы противовоздушной обороны под кодовым названием Sunray.

Авторы публикации отметили, что данное устройство не является первым в мире образцом подобного рода, однако утверждают, будто бы новая ПВО сможет быть и дешевой, и эффективной. На бумаге.

Разработчики системы Sunray, информация о существовании которой ранее ни разу не была обнародована, проинформировали, что создание лазера заняло два года и потребовало нескольких миллионов долларов.

Согласно публикации, планируется реализация системы Sunray по цене, превышающей несколько сотен тысяч долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что зенитные комплексы ВС РФ «Панцирь-СМД» подтвердили заявленные характеристики в ходе специальной военной операции.