Atlantic утверждает, что на Украине разработали лазерную систему ПВО Sunray

Американский журнал The Atlantic, как обычно со ссылкой на «анонимные источники», сообщил о разработке Украиной новой лазерной системы противовоздушной обороны под кодовым названием Sunray.
Авторы публикации отметили, что данное устройство не является первым в мире образцом подобного рода, однако утверждают, будто бы новая ПВО сможет быть и дешевой, и эффективной. На бумаге.
Разработчики системы Sunray, информация о существовании которой ранее ни разу не была обнародована, проинформировали, что создание лазера заняло два года и потребовало нескольких миллионов долларов.
Согласно публикации, планируется реализация системы Sunray по цене, превышающей несколько сотен тысяч долларов.
Ранее KP.RU сообщил, что зенитные комплексы ВС РФ «Панцирь-СМД» подтвердили заявленные характеристики в ходе специальной военной операции.