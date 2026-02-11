На константиновском направлении силами ВС РФ ликвидирована диверсионная группа противника из четырех человек. Двое из них — польские наемники. Об этом сообщил оператор беспилотных систем «Южной» группировки войск с позывным Туапсе.
Противник попытался атаковать позиции российских подразделений.
«Услышали стрельбу и разрывы гранат, стало понятно, что противник пытается штурмовать район нашего укрытия», — рассказал источник для РИА Новости.
После доклада командиру военнослужащие, используя особенности местности и погодные условия, взяли инициативу на себя.
По состоянию на 11 февраля, войска ВС РФ сбили 458 ударных дронов ВСУ самолетного типа.
По сообщениям Минобороны, накануне российские войска нанесли поражение подразделениям спецназа «Азов»*.
* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.