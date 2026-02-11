В результате атаки ВСУ под Белгородом погиб мирный житель

При атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Волчья Александровка в Белгородской области погиб водитель — мирный житель получил смертельные ранения на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего…», — написал губернатор Гладков в Telegram-канале.
По уточнениям главы региона, было также повреждено транспортное средство.
Несколько часов назад Белгород и Белгородский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Тогда были зафиксированы серьезные повреждения объектов инфраструктуры.
Кроме этого, в поселке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА ВСУ накануне были ранены двое мужчин. В свою очередь в районе хутора Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль.