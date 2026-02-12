Муж погиб, жена чудом уцелела: ВСУ расстреливают мирных жителей при попытке сбежать к российским бойцам

По словам российского морпеха группировки «Центр», украинские силовики расстреляли мирного жителя в Родинском за попытку вместе с супругой выйти из подвала в сторону российских морпехов. Его слова передают РИА Новости.
Военнослужащие 336-го полка морской пехоты эвакуировали жительницу Родинского — ее супруга перед этим расстреляли бойцы ВСУ.
«К нам бежала женщина, орала, кричала “помогите”. Мы ее быстренько завели в свое убежище, успокоили… Мужа расстреляли, а ей удалось к нам добраться», — сообщил источник агентства.
Кроме этого, по словам беженки из Родинского, ВСУ расстреливали мирных жителей, которые отказывались отдавать им продукты питания.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в плену на Украине были замучены до смерти военные РФ.