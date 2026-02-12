Вашингтон
Богомаз: Беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область

В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб сотрудник АПХ «Мираторг».

Источник: Комсомольская правда

Ночью в четверг Брянская область подверглась атаке реактивных дронов ВСУ. По словам местных жителей, взрывы произошли сразу в нескольких городах.

Губернатор Александр Богомаз уточнил, что украинские боевики нанесли удар беспилотниками-камикадзе по селу Бровничи в Климовском районе. В результате атаки по территории АПХ «Мираторг» погиб работник предприятия.

Кроме этого, губернатор также сообщил об объявленной на территории Брянской области беспилотной опасности.

«Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома!» — написал он в Telegram-канале.

Немногим ранее Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали регион ракетами «Нептун» и HIMARS.