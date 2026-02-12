Вскрылась страшная правда о тайных тюрьмах ВСУ: украинские боевики проводят «марафон истязаний»

Мирошник также рассказал подробности «конвейера пыток»: людей избивают с порога, потом начинается «марафон истязаний» — электростулья, голод, жажда, психическое давление. Он подчеркнул, что к этому причастны и украинские спецслужбы, чьи представители лично участвуют в издевательствах.