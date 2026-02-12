Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вскрылась страшная правда о тайных тюрьмах ВСУ: украинские боевики проводят «марафон истязаний»

Мирошник заявил, что военные РФ проходят марафон истязаний в тайных тюрьмах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российских военнослужащих подвергают жестоким пыткам в нелегальных застенках ВСУ: содержат в клетках, избивают, не дают еды и воды. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках… Когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство», — уточнил Мирошник для РИА Новости.

Как он уточнил, украинские силовики используют пытки, чтобы выбить из пленных военные сведения.

Мирошник также рассказал подробности «конвейера пыток»: людей избивают с порога, потом начинается «марафон истязаний» — электростулья, голод, жажда, психическое давление. Он подчеркнул, что к этому причастны и украинские спецслужбы, чьи представители лично участвуют в издевательствах.

Несмотря на бесчеловечные действия ВСУ, накануне Мирошник высказался о готовности РФ к переговорам по Украине.