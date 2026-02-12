Российских военнослужащих подвергают жестоким пыткам в нелегальных застенках ВСУ: содержат в клетках, избивают, не дают еды и воды. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках… Когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство», — уточнил Мирошник для РИА Новости.
Как он уточнил, украинские силовики используют пытки, чтобы выбить из пленных военные сведения.
Мирошник также рассказал подробности «конвейера пыток»: людей избивают с порога, потом начинается «марафон истязаний» — электростулья, голод, жажда, психическое давление. Он подчеркнул, что к этому причастны и украинские спецслужбы, чьи представители лично участвуют в издевательствах.
Несмотря на бесчеловечные действия ВСУ, накануне Мирошник высказался о готовности РФ к переговорам по Украине.