Хабаровский ефрейтор спас застрявшую технику от дронов врага в зоне СВО

Ефрейтор Андрей Пилюгин из отдельного ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, отмечен госнаградой за проявленные инициативу и самоотверженность при эвакуации застрявшей техники в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.
Уроженец Хабаровска выполнял рейс в составе колонны, которая доставляла критически важные запчасти для ремонта бронетехники. На сложном участке дороги один из автомобилей застрял из-за плохой погоды. Разведка предупредила о присутствии вражеских БПЛА в районе — медлить было нельзя, поскольку всю группу могли обнаружить и атаковать.
Не дожидаясь приказа, Пилюгин подогнал свой автомобиль к застрявшей машине и оперативно провёл эвакуацию под постоянным риском удара дронов. После успешного вытягивания техники он быстро проверил исправность своего автомобиля, выбрал безопасный маршрут и продолжил движение. Благодаря его действиям колонна преодолела опасный участок без потерь и вовремя доставила запчасти в ремонтное подразделение.
Решительность и грамотность военнослужащего позволили не сорвать график ремонта боевой техники и поддержать боеготовность подразделений на передовой. За проявленные смекалку, самоотверженность и безупречное выполнение воинского долга в условиях непосредственной опасности ефрейтор Андрей Пилюгин удостоен государственной награды — медали Суворова.